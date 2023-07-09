الأعلى للإعلام لـ"النواب": نتعاون مع الاتصالات لمواجهة خطر الذكاء الاصطناعى

القاهرة - سامية سيد - قال كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه فى إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على حماية الشباب والأطفال من المخاطر النفسية والاجتماعية للإنترنت والألعاب الإلكترونية ومدى حجم التحدى والخطر الذى يستهدف عقولهم وكذا وجود ما يسمى بالإرهاب الإلكترونى المتمثل فى الألعاب والمواقع التى تنشر ثقافة العنف وغرس الميول العدوانية فقد اتخذ المجلس العديد من الإجراءات لمواجهة ذلك الخطر ومنا مواجهة الخطر القادم من الذكاء الاصطناعى و(الميتافيرس) الذى ينشئ عوالم افتراضية بديلا عن الواقع الحسى يمكن من خلالها تعريض الأطفال والشباب لمواد إباحية وعنصرية، مؤكدا على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع وزارة الاتصالات نظم العديد من الدورات التدريبية لتأهيل الإعلاميين والصحفيين للتعامل مع الذكاء الاصطناعى ومواجهته.

وأكد خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الدور التوعوى لمؤسسات الدولة الإعلامية والثقافية بمخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية، أن المجلس الأعلى أصدر قرارات تتضمن ضوابط تشغيل منصات المحتوى الرقمى وتشمل (ضوابط أخلاقية- ضوابط تشغيلية- ضوابط تنظيمية) وتم إرسال ذلك لمجلس الوزراء والجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك تعاونا مع مجلس الوزراء العرب والتفاوض مع شركات دولية لتنفيذ استراتيجية عربية موحدة لتنفيذ المقترحات الآتية ( الإعلام الآمن للطفل- وضع ضوابط قانونية وأخلاقية للمنصات الإعلامية العالمية- إظهار النجاحات التى حققتها المرأة العربية فى مجتمعها).

وفيما يخص الإعلام الآمن للطفل، أشار إلى أن المجلس الأعلى أصدر بالتعاون مع اليونسيف مشروع مدونة السلوك الخاصة بحقوق الطفل والإعلام، تقدم المجلس بالتعاون مع الجهاز القومى للاتصالات بمقترح مبادرة الإعلام الآن للطفل وكذا تطبيقات الرقابة الأبوية للهواتف الذكية، كما قام المجلس بعمل مسودة خاصة بكود ضوابط أخلاقيات "الإعلام الآمن للطفولة".

كما أكد على أن المجلس أصدر "أكواد" تتعلق بضوابط النشر فى مختلف القضايا ومنها كود ضمان حماية مقتضيات الأمن والاقتصاد القومى، كود المحتوى الصحفى والإعلامى الموجه للطفل، مشيرا إلى أن هناك "أكواد" تحت الدراسة لمواجهة الأفكار الهدامة (الفكر المتطرف، الإلحاد، الشذوذ) بالإضافة إلى مشروع كود ضوابط تنظيم الإعلانات الطبية والصحية، ومشروع كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يعمل على مواجهة الشائعات من خلال التعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرا إلى ضرورة التنبؤ الإعلامى بالشائعات وترصدها وأن المجلس يعقد لقاءات مستمرة مع الكتاب والصحفيين ومقدمى ومعدى ومذيعى البرامج بالقنوات التلفزيونية والإذاعية بشأن كيفية الرد على الشائعات".

وقال أن هناك تنسيق مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام بشأن التصدى للأكاذيب والشائعات التى تستهدف الدولة المصرية، وتنظيم جلسات حوارية مع الوزراء والمسئولين حول الجهود التى تبذلها الدولة للرد على الشائعات التى تستهدف ما يتم إنجازه على أرض الواقع، وإبراز جهود الدولة لتخفيف الأعباء الناجمة عن أزمة الأسعار العالمية، والتأكيد على المبادرات التى تطلقها الدولة وأهميتها فى حياة المواطن مثل مبادرة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، والتأكيد على كونهما يستهدفان المواطنين فعليا.