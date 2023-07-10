شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": مصر تشارك بكأس العالم للاتحاد الدولى للرياضات الإلكترونية بـ7 ألعاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف عبد الباقي رئيس اتحاد الألعاب الإلكترونية بوزارة الشباب، أن الألعاب والرياضات الإلكترونية هي صناعة عالمية بلغت 23 مليار دولار في العالم، وأن هناك مبادرة رئيس الجمهورية عام 2019 عن تدريب 10 آلاف مبرمج ومطور للألعاب".

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، لاستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

وأوضح أن مصر لديها اتحاد الألعاب الإلكترونية منذ2003 ولديها 38 % من اللاعبين المحترفين، مشيرا إلي أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشارك في كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية في 7 ألعاب هي إجمالي مسابقات البطولة بعد فوزها أفريقيا على جميع دول الاتحاد الدولى يضم 112 دولة، موضحا أن مصر هى مقر الاتحاد الإفريقى للرياضات الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربى.

جدير بالذكر أن النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طالبت بضرورة تشخيص الأزمة على أرض الواقع من خلال دراسات وإحصاءات علمية تمهيدا لإيجاد الحل المناسب.

وسألت النائبة عن الإحصاءات الدقيقة التي يمكن من خلالها تشخيص المشكلة وقياس أثر تطبيق الحلول على الأرض، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول المناسبة

وقالت العادلي "نحتاج دراسات حول تأثير الألعاب الإلكترونية للأطفال، وكيف تؤدي إلى عزلة اجتماعية داخل الأسرة وميول للانتحار، واضطرابات سلوكية، تظهر في الممارسات العنيفة للأطفال ، أو غيرها من الآثار والتداعيات النفسية السلبية.

وأوضحت أن اي مبادرات أو استراتيجيات بدون احصائيات وتحليل الأرقام ستكون غير مجدية، في الوصول لحلول يبدأ من تحليل البيانات وتوصيف المشكلة وتحديد المستهدف.

وسألت أميرة عن دور وزارة التربية والتعليم في هذا السياق، مشددة على ضرورة تطوير المناهج الخاصة بالكمبيوتر للتعامل مع المخاطر المحتملة، كما أشارت إلى أن بعض المنصات تروج على سبيل المثال للمثلية الجنسية ، الأمر الذي قد يضر بالأجيال القادمة.

وحذرت النائبة أميرة العادلي من غياب التنسيق بين الوزارات ، موضحة أن التنسيق ضرورة لمواجهة السلبيات و تطبيق حلول على أرض الواقع ، كما طالبت لجنة النائبة الثقافة و الإعلام بمتابعة هذا الملف بشكل مستمر.