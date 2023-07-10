اخبار العالم

في البصرة.. العشرات يتظاهرون بسبب انقطاع الكهرباء

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر في البصرة.. العشرات يتظاهرون بسبب انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بسبب انقطاع الكهرباء.

وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا قبل قليل في قضاء الزبير بسبب انقطاع الكهرباء المستمر"، مشيراً الى أنها "اول تظاهرة ضد انقطاع الكهرباء في بداية الصيف".

 

وخرج عشرات المحتجين في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، بتظاهرة احتجاجا على تردي أوضاع الكهرباء.

 

وشهد العراق خلال الأيام الماضية تدهوراً في التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا