انت الان تتابع خبر في البصرة.. العشرات يتظاهرون بسبب انقطاع الكهرباء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تظاهر العشرات من المواطنين في قضاء الزبير بمحافظة البصرة بسبب انقطاع الكهرباء.



وقال مصدر محلي في حديث لـ الخليج 365، إن "العشرات تظاهروا قبل قليل في قضاء الزبير بسبب انقطاع الكهرباء المستمر"، مشيراً الى أنها "اول تظاهرة ضد انقطاع الكهرباء في بداية الصيف".

وخرج عشرات المحتجين في محافظة كربلاء، اليوم الاحد، بتظاهرة احتجاجا على تردي أوضاع الكهرباء.

وشهد العراق خلال الأيام الماضية تدهوراً في التيار الكهربائي مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.