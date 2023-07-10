السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة: لا يوجد شيء مثير للجدل بشأن قرار الذخائر العنقودية

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، اليوم الأحد، إنه "لا يوجد شيء مثير للجدل" بشأن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال ذخائر عنقودية إلى كييف لأنه يصد الحرب الروسية المستمرة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت في تصريحات نقلتها صحيفة ذا هيل الأمريكية "حسنًا، أولاً وقبل كل شيء، اسمحوا لي أن أقول كم نحن ممتنون للرئيس بايدن وللجميع لاتخاذ هذا القرار لتزويدنا بهذه الذخيرة.

وتابعت "إنني أعلم أن الجميع يناقش مدى صعوبة الأمر وأحيانًا يصفه بأنه مثير للجدل، لكن لا يوجد شيء مثير للجدل بشأنه.

ومضت تقول "نحن ممتنون حقًا لأنه في الأوقات التي نحتاج فيها إلى أعداد متزايدة من الذخائر لدعم هجومنا المضاد، اتخذت الولايات المتحدة القرار، ونأمل أن نراه سريعًا في ساحة المعركة ".

وأعلنت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي عن خطط لتزويد كييف بالذخائر التي تحتوي على ذخائر صغيرة متفجرة يمكن أن تنتشر على مساحة واسعة وقد لا تنفجر على الفور، مما يعرض المدنيين للخطر.

ودافع الرئيس بايدن عن القرار الصعب للغاية" الذي قال إنه تم اتخاذه بعد مناقشات مع الحلفاء والمشرعين. وأشار إلى أن "ذخيرة الأوكرانيين تنفد.