شكرا لقرائتكم خبر عن المساهمة فى تطوير العشوائيات ودعم الأولى بالرعاية.. مهام صندوق الوقف الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد القانون رقم 145 لسنة 2021 بإنشاء صندوق الوقف الخيرى محدثاً حتى عام 2023 بأن ينشأ صندوق يسمي «صندوق الوقف الخيري» تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة وله أن ينشئ فروعًا أخري في جميع أنحاء الجمهورية، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق .

وأقرت المادة 2 من القانون أهدافه ومهامه حيث يهدف الصندوق إلي تشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال البر، ومنها :

١ - المساهمة في نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج .

٢ - معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية خاصةً التعليمية ، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية وكافة المشروعات التي تسهم في دعم الموقف الاجتماعي والاقتصادي للدولة .

٣ - المساهمة في تطوير العشوائيات .

٤ - المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال بلا مأوي والمشردين .

٥ - المساهمة في الحالات الأولي بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق بناءً علي عرض وزير الأوقاف ،وذلك كله في حدود شروط الواقفين .