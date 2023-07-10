فقدان 300 مهاجر غير نظامي بالقرب من جزر الكناري الإسبانية

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة إغاثية إن 300 شخص -على الأقل- أبحروا في 3 قوارب من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية وباتوا في عداد المفقودين.

وذكرت هيلينا مالينو من "ووكنغ بوردرز" لإغاثة اللاجئين أن قاربين -أحدهما يحمل نحو 65 شخصا والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصا- مفقودان منذ 15 يوما بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.

وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو/حزيران الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص.

وقالت مالينو لوكالة رويترز إن نحو 300 شخص -الذين ينتمون لمنطقة واحدة- لم تسمع عائلاتهم أخبارا عنهم منذ مغادرتهم.

وغادرت القوارب الثلاثة قرية كافونتينا (جنوبي السنغال) التي تبعد نحو 1700 كيلومتر عن تنريفي؛ إحدى جزر الكناري.

وأصبحت جزر الكناري -التي تقع قبالة سواحل غرب أفريقيا- الوجهة الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا، مع سعي عدد أقل بكثير أيضا لعبور البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البر الرئيسي الإسباني.

ويسلك عادة المهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي، وهو أحد أكثر الطرق إزهاقا للأرواح في العالم.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 559 شخصا على الأقل -بينهم 22 طفلا- لقوا حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.

رويترز