الأرصاد تناشد المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة الجوية على شواطئ البحر المتوسط (مطروح، الضبعة، العلمين ، الاسكندرية، بلطيم، دمياط)، ومن سرعة الرياح من 50 إلى 70 كم| ساعة وارتفاع الأمواج 4.5 متر، ونشاطها على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد معتدل في الصباح الباكر حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وذلك حتى الجمعة المقبلة.



وذكرت، أن درجة حرارة الأرض سجلت رقم قياسي جديد لتكون 17.03 والأعلى على الإطلاق، وتكون أعلى درجة حرارة مسجلة لسطح الأرض هي 16.88 درجة في يوليو 2016؛ ليأتي هذا العام ويسجل رقم جديد ؛ ودائما ما يحدث هذا الارتفاع الاستثنائي في درجة الحرارة مع بداية ظهور ظاهرة النينو التي تزيد من درجة الحرارة علي اليابسة وفي المحيطات.



وناشدت المواطنين بضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة مما يُزيد من الشعور بدرجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة نهارًا مما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة مئوية.



وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة: العظمى 35 ، والصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 29، والصغرى 22

العلمين الجديدة: العظمى 29، والصغرى 24

مطروح: العظمى 30، والصغرى 24

شرم الشيخ: العظمى 37، والصغرى 29

الغردقة: العظمى 35، والصغرى 25

أسيوط: العظمى 38، والصغرى 26

سوهاج: العظمى 40، والصغرى 27

قنا: العظمى 41، والصغرى 27

الأقصر: العظمى 41، والصغرى 29

أسوان: العظمى 43، والصغرى 30



