بايدن يصل بريطانيا ويلتقي الملك تشارلز خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأميركي جو بايدن إلى بريطانيا في وقت متأخر في مستهل زيارة قصيرة تشمل ثلاث دول يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور اليوم الإثنين قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة، وفق سكاي نيوز عربية.

وقال البيت الأبيض إن الزيارة تهدف إلى "مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلدينا".

وحطّت طائرة بايدن في مطار ستانستيد في شمال شرق لندن، وسيزور مقر الحكومة في داونينغ ستريت الإثنين حيث يجتمع مع سوناك، وهو الاجتماع الخامس لهما في خمسة أشهر.

وأفاد المتحدث باسم سوناك بأن المباحثات ستشمل على الأرجح قمة حلف الأطلسي القادمة وأوكرانيا.

وذكر سوناك في بيان أصدره مكتبه يوم السبت "في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى".

وأضاف سوناك، الذي درس في جامعة ستانفورد بكاليفورنيا ويمتلك منزلا في سانتا مونيكا، "المملكة المتحدة هي الحليف الأوروبي الرئيسي في حلف شمال الأطلسي، نحن الشريك التجاري والدفاعي والدبلوماسي الأهم للولايات المتحدة، ونحن في طليعة الدول التي تزود أوكرانيا بالدعم الذي تحتاجه في ساحة المعركة".



