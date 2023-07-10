شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "خارجية النواب" تبحث أداء وزارات "الخارجية والهجرة والتعاون الدولى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعين لمناقشة وبحث أداء الوزارات التابعة للجنة متمثلة في وزارة الخارجية وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة التعاون الدولي) خلال دور الانعقاد الحالي.

وحددت المادة 44 من لائحة مجلس النواب، اختصاصات كل اللجان النوعية بالمجلس، حيث نصت على أنه بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلي، ذكرت المادة أن مهام لجنة العلاقات الخارجية تتمثل في:

1-دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2-السياسة الخارجية للدولة.

3-المؤتمرات الدولية.

4-العلاقات الدولية.

5-الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6-الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية.

7-التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8-المشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9-شئون المصريين المقيمين في الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشؤون الخارجية، وشؤون الهجرة والمصريين في الخارج.