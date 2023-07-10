هجوم على حضانة للأطفال جنوب الصين يُنهي حياة 6 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات في الصين، اليوم الإثنين، أن هجوم مسلح وقع في دار حضانة في ليانغيانغ بإقليم غوانغدونغ جنوب الصين، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخر.

وقالت المتحدثة باسم حكومة المدينة: "بين الضحايا معلم واثنان من الأهالي وثلاثة تلاميذ.. واعتقل مشتبه به".

حادث طعن في روضة أطفال

وقالت الشرطة في وقت لاحق إن حادث طعن وقع في روضة الأطفال، وأدى لسقوط الضحايا.

وأوضحت الشرطة بحسب "بي بي سي" أن الرجل الموقوف يبلغ من العمر 25 عاما، وأنها تحقق في سبب الهجوم.

ولم تكشف الشرطة أي تفاصيل لكنها وصفت الواقعة بـ "الاعتداء المتعمد".

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7:40 صباحا بحسب التوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة نيوز نتورك الصينية الرسمية.

يشار إلى أن الصين تحظر بشدة حيازة المواطنين للأسلحة، ومع ذلك فقد وقع عدد من حوادث الطعن في السنوات القليلة الماضية، وفقا لفرانس برس.

سُجلت هجمات قاتلة استهدفت بشكل خاص مدارس على مستوى البلاد، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بالمدارس.

وفي سياق آخر، عرضت فضائية يورو نيوز، أمس الأحد، مقطع فيديو، يرصد تسعة أشخاص فقدوا في وسط الصين بعد انهيار صخري تسببت فيه أمطار غزيرة وسط فيضانات في عدد من المدن.

وتم إنقاذ خمسة أشخاص من تحت الأنقاض في موقع بناء طريق سريع في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث وقع الحادث يوم السبت، وتم نقل عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الملاجئ وسط فيضانات غزيرة في شمال ووسط وجنوب شرق الصين.

وتعتبر الفيضانات الموسمية أمرًا معتادًا في الصين، لكن ارتفاع منسوب المياه هذا العام رافقه فترات طويلة غير معتادة من درجات الحرارة المرتفعة.

ومع أكثر من 9 ملايين كيلومتر مربع من مساحة البلاد، تتعرض الصين في وقت واحد هذا الصيف لموجات الحر وفيضانات وجفاف.

وفي مؤشر إلى حجم الخسائر، انهار جسر للسكك الحديد جزئيًا الثلاثاء جراء الأمطار في تشونغتشينغ البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، على ما ذكرت الوكالة.

وأكدت السلطات على إجلاء نحو 85 ألف شخص من منازلهم بسبب الأمطار مع توقع "حدوث فيضانات مباغتة في مناطق جبلية" و"سيول وحلية في بعض المناطق" خلال الأسبوع الراهن.

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