روسيا: أمريكا اعترفت بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - نددت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، بموافقة أمريكا على إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، معتبرة أن تلك الخطوة اعتراف فعلى بارتكاب واشنطن جرائم حرب خلال الصراع الروسي الأوكراني.

وأضافت السفارة على تطبيق تلجرام، في تعليقات نُشرت في وقت متأخر أمس الأحد، "لفتت تصريحات المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي بشأن تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية انتباهنا. اعترف المسؤول فعليا بارتكاب الولايات المتحدة جرائم حرب في الصراع الأوكراني".

وأضافت أن المسؤول الأمريكي أعلن صراحة أن المدنيين سيموتون بسبب الأسلحة الأميركية العنقودية"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

واعتبرت البعثة الدبلوماسية أنه "من وجهة النظر الشاذة لموظف البيت الأبيض"، فإن هذا الأمر "يسبب ضررا أقل من تصرفات روسيا".

خطوة أخرى نحو التصعيد

وفي وقت سابق، أكد الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن نقل واشنطن لمثل هذه الأسلحة إلى كييف سيكون خطوة أخرى نحو تصعيد الصراع.

وتبادلت كلا من روسيا وأوكرانيا الاتهامات باستخدام الذخائر العنقودية بالفعل في الحرب المستمرة منذ 500 يوم والتي بدأت بدخول روسيا لأوكرانيا.

وتعهدت أوكرانيا بعدم استخدام الذخائر التي قررت الولايات المتحدة شحنها إلى كييف في روسيا.

وتحظر أكثر من 100 دولة الذخائر العنقودية، علما أن كلا من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة لم توقع على اتفاقية الذخائر العنقودية، التي تحظر إنتاج هذه الأسلحة وتخزينها واستخدامها ونقلها.

وعادة ما تطلق تلك القنابل أعدادا كبيرة من القنابل الصغيرة التي يمكن أن تقتل الأشخاص بشكل عشوائي على مساحة واسعة.

وتشكل تلك القنابل التي لا تنفجر خطرا لعقود بعد انتهاء الصراع.

ضمانات مكتوبة

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الجمعة، أنها ستزود أوكرانيا بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، تقدر قيمتها بـ800 مليون دولار، من بينها ذخائر عنقودية.

وقال البنتاغون: "سنزود كييف بالذخائر العنقودية.. نتائج الهجوم الأوكراني المضاد أقل من توقعاتنا، وعلينا التأكد من أن كييف تملك كل الأدوات اللازمة".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن تزويد بلاده لأوكرانيا بالذخائر العنقودية هو "الصواب"، لافتا إلى أن كييف قدمت "ضمانات مكتوبة" تتعلق باستخدامها.

وفي مؤتمر صحفي، قال سوليفان: "ندرك خطر استخدام الذخائر العنقودية، ولهذا السبب أجلنا اتخاذ قرار بشأنها لأطول فترة ممكنة".

وأكد أن واشنطن حصلت على "ضمانات مكتوبة" من كييف بشأن "استخدامها بشكل آمن للحد من المخاطر التي قد تلحق بالمدنيين"، قائلا: "الحكومة الأوكرانية لديها كل الحوافز لوقف أي مخاطر تحيط بالمدنيين فهم مواطنوها".

وأضاف: "المدنيون هناك ليسوا من دول أخرى. إن أوكرانيا تستخدم هذه الأسلحة للدفاع عن أراضيها. سيتم استخدامها بشكل عقلاني ومسؤول".

وتشمل هذه الضمانات، وفق سوليفان، "تعهد أوكرانيا بعدم استخدام القنابل العنقودية خارج أراضيها، وتعهدها باستخدامها بشكل لا يضر بالمدنيين".

وتابع: "روسيا استخدمت ذخائر عنقودية في أوكرانيا.. استخدام الذخائر العنقودية من قبل الروس غير مقبول وغير مبرر، فهم يستخدمونها للهجوم على دولة اجنبية وضد أهداف مدنية وليست عسكرية".

وشدد على أن ذلك "مخالفة صريحة للقوانين الدولية، ونوع من جرائم الحرب لروسيا في أوكرانيا".

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