شكرا لقرائتكم خبر عن 8 طلبات إحاطة لوزير البترول أمام لجنة الطاقة بالنواب حول توصيل الغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، اجتماعها اليوم الإثنين لنظر 8 طلبات إحاطة موجهة لوزير البترول والثروة المعدنية حول توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وشملت الطلبات تلك المقدمة من النواب:

أسامة المصري، بشأن عدم اكتمال توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز أبو حمص – محافظة البحيرة وخاصةً مناطق (بسنتاواى- الغابة – توابع بركة غطاس – القصر المصري – الجراوات) على الرغم من وجود مبادرة حياة كريمة.

محمد عبدالسلام حجازي، بشأن ضرورة توصيل الغاز الطبيعي لقرى أمليط، الضهرية، برقامة بمركز إيتاى البارود - محافظة البحيرة، وعبدالباسط الشرقاوي، بشأن التأخر في تنفيذ خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة غربال بمركز دمنهور - محافظة البحيرة.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلب مناقشة من النواب أحمد العرجاوى، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (جرار البحرية – نصر الله – كوم سيف – على حبيب – الفقهاء – سيدي عيسى - الجراوات) بمحافظة البحيرة بالرغم من انتهاء خدمة الصرف الصحي للبعض، و النائب طلبة النحال، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمركز بدر والوحدات المحلية التابعة له ومدينة بدر- محافظة البحيرة، و النائب أحمد الشيشينى، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرية النجيلة التابعة لمركز كوم حمادة – محافظة البحيرة برغم الوعود ببدء التنفيذ في خطة عام 2022/ 2023 إلا أنه لم يتم التنفيذ حتى الآن.

كما تشمل الطلبات المقدم من النائب بلال النحال، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لقرى (كومبو، ليديا، الشرم، أسعد، روضة المغازي، ربعمائة المغازي، ستمائة المغازي، كوم النصر) وعزبتي (حمد منيسي، ثلاثة) مركز المحمودية – محافظة البحيرة، و النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة الألف مصنع بالتجمع الثالث– محافظة القاهرة على الرغم من أنها منطقة صناعية تساعد في رفع الإنتاج والدخل والاقتصاد.