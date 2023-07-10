شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب" تقر مزايا جديدة بقانون عربات الطعام لتيسير إجراءات التراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على إضافة عدد من المزايا لوحدات الطعام المتنقلة بهدف التيسير على الشباب .

وقال النائب محمد مرعي، رئيس اللجنة، إن القانون رقم 92 لسنة 2018 والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفعل بالشكل المطلوب منذ صدوره وحتى اللحظة الراهنة، لوجود الكثير من الجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي كان له أثراً سلبياً على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.

وكشف النائب محمد.كمال مرعي، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد، أن اللجنة عقدت 25 اجتماعا منذ عام 2018 حتي اليوم لقياس الأثر التشريعي للقانون ولكنه لم يطبق .

ووافقت اللجنة في التعديلات النهائية على مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة على إضافة عدد من المزايا وهى أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهات مانحة الترخيص للتيسير علي الشباب وحتى يتم الاستفادة من مزايا قانون 125 لسنة 2020 .

كما ألزمت التعديلات جهات الولاية سواء المحافظين أو هيئة المجتمعات العمرانية بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة.

وأقرت التعديلات بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق أحكام القانون وذلك للتيسير وتذليل العقبات التي تقابل الشباب.