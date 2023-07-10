انت الان تتابع خبر بينها إحالة 115 متهماً للمحاكم.. حصيلة أمنية خلال أسبوع في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2023/7/3 ولغاية 2023/7/9 تمثلت بـ:ـ

1. واجبات مراكز الشرطة 1782

2. القبض على مطلقي العيارات النارية 13

3. احالة متهمين الى المحاكم 115

4. مقابلات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة للضباط والمراتب والموظفين والمواطنين 23

5. ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 2

6. واجبات مديرية حماية الاسرة والطفل 441

7. اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 485

8. مضاهات طبعات الاصابع 35

9. اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 293

10. عدد طالبي النجدة 633

11. فض مشاجرات 577

12. ضبط عجلات مطلوبة 49

13. نقل حالات انسانية 29

14. القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 39

15. القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 50

16. نشاطات اللجنة الوطنية لتنظيم الاسلحة وحصرها بيد الدولة 2556

17. طبع لوحات السيارات 4032

18. اصدار اجازات السوق 11631

19. اصدار سنوية السيارات 90092