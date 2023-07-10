شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 35 اقتراحا برغبة من مجلس النواب للحكومة لاتخاذ اللازم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، 35 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، لرفع مستوي الخدمات بدوائرهم على أن تتخذ الحكومة اللازم نحو ما جاء بهذه التقارير.

وجاءت الاقتراحات كالتالى:

1- اقتراح برغبة من النائب أحمد العوضى، بشأن إنشاء عدد 2 مكتب صحة بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية

2- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تشغيل المركز الطبى بقرية منقباد – محافظة أسيوط

3- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن الانتهاء من تشغيل مستشفى الهيئة العامة للتأمين الصحى – محافظة أسيوط

4- اقتراح برغبة من النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن إنشاء وحدة صحية تخدم قرية عرب أبو كريم – مركز ديروط – محافظة أسيوط

5- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم قسم الرمد بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة ببعض الأجهزة الطبية

6- اقتراح برغبة من النائبة أمنية محمود رجب، بشأن إنشاء مستشفى عام بمركز وبندر المنيا، والمنيا الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – محافظة المنيا

7- اقتراح برغبة من النائب الخضر جوهر، بشأن تخصيص قطعة أرض فضاء بحق الانتفاع ضمن أملاك الرى الكائنة بناحية مركز نبروه محافظة الدقهلية لإقامة نادى للمحامين

8- اقتراح برغبة من النائبة نسرين صلاح عمر، بشأن تحديد مواقع لمشروع عربات الطعام المتنقلة بمدينة المنصورة الجديدة – محافظة الدقهلية

9- اقتراح برغبة من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء مجمع مدارس على أرض فضاء أملاك دولة مساحتها فدان و12 قيراط بدائرة حى شرق شبرا الخيمة – محافظة القليوبية

10- اقتراح برغبة من النائب سيد عثمان سيد، بشأن تطوير مدرسة طه حسين للمكفوفين بمنطقة الزيتون – محافظة القاهرة

11- اقتراح برغبة من النائب لطفى شحاته، بشأن تقسيم مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية إلى ثلاث قطاعات (شمال – جنوب – ووسط)

12- اقتراح برغبة من النائبة غادة على، بشأن تعديل المعيار المحاسبى المتبع في تقييم أصول الشركات المقيدة بالبورصة المصرية

13- اقتراح برغبة من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إحلال وتجديد مسجد النصر بقرية الظهير بمركز مدينة الشيخ زويد – محافظة شمال سيناء

14- اقتراح برغبة من النائب سامى كامل، بشأن صيانة وترميم عدد من دورات المياه للمساجد التابعة للوزارة بمركز ومدينة بئر العبد – محافظة شمال سيناء

15- اقتراح برغبة من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن ترميم مسجد عائشة حسن أغا الخربطلي – بناحية دبيج – مركز ديرب نجم – محافظة الشرقية

16- اقتراح برغبة من النائب طارق شكرى، بشأن تجديد مسجد الرحمة داخلياً وخارجياً – مدينة نصر – محافظة القاهرة

17- اقتراح برغبة من النائب أحمد يحيى الجحش، بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة الغربية لإقامة محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة

18- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن استكمال رصف شوارع منطقة الوليدية وتركيب الأنترلوك فى الشوارع الضيقة بمحافظة أسيوط

19- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن استكمال الكوبرى الكائن بقرية منقباد – محافظة أسيوط

20- اقتراح برغبة من النائب زينب السلايمى، بشأن تمهيد ورفع كفاءة ورصف طريق كورنيش النيل من خزان أسنا الجديد وحتى كوبرى قرية وابورات المطاعنة – محافظة الأقصر

21- اقتراح برغبة من النائب محمد عبد العليم داود، بشأن تطوير السكة الحديد فى مدينة أبو غنيمة – محافظة كفر الشيخ

22- اقتراح برغبة من النائبة هناء فاروق، بشأن إنشاء كوبرى علوى ومحور مرورى أمام ميناء دمياط البحرى إلى الطريق الدولى الساحلى وإلى مدينة دمياط القديمة – محافظة دمياط

23- اقتراح برغبة من النائب محمود الشامى، بشأن إنشاء نفق موازى للنفق القائم حاليًا بميدان الشون – مدينة المحلة الكبرى – محافظة الغربية

24- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن تركيب ماكينة صراف بمكتب البريد بقرية قرقارص – محافظة أسيوط

25- اقتراح برغبة من النائب علاء خير الله، بشأن إنشاء مركز خدمات بريدية – مدينة أبو تيج – محافظة أسيوط

26- اقتراح برغبة من النائبة منى عمر، بشأن تخصيص سيارة متنقلة يوم أسبوعيًا لخدمة التوثيق والشهر العقارى بقرية طيبة (1) منطقة النهضة – حى العامرية – محافظة الإسكندرية

27- اقتراح برغبة من النائب مجدى الأمير، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة – محافظة الدقهلية

28- اقتراح برغبة من النائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية سرنجا – مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية

29- اقتراح برغبة من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مكتب بريد يخدم قريتى ابطو وقرية النوايجه – مركز دسوق – محافظة كفر الشيخ

30- اقتراح برغبة من النائب محمد سعد الصمودى، بشأن إنشاء مكاتب بريد بقرى (قبريط أبو دراز، السالمية)، التابعين لمركز فوه – محافظة كفر الشيخ

31- اقتراح برغبة من النائب بلال النحال، بشأن إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى بمدينة المحمودية- محافظة البحيرة

32- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى بعزبة عبد الشافى حماية صليبة العدد بمركز أسيوط – محافظة أسيوط

33- اقتراح برغبة من النائب محمد عيد عبد الجواد، بشأن حل مشكلة مشروع الصرف الصحى بمركز ومدينة ديروط – محافظة أسيوط

34- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى لقرية الكولة – مركز أخميم – محافظة سوهاج

35- اقتراح برغبة من النائب محمد حمدى موسى، بشأن توصيل الصرف الصحى لقرى كفر ميت سراج وميت القصرى بمركز قويسنا – محافظة المنوفية