انت الان تتابع خبر شوارع وطرق بغداد تشهد اهمالا كبيرا جراء تلكؤ الجهات المنفذة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - طريق التاجيات واحد من بين العديد من الطرق المهملة الذي يشكو المارون بها من اهمال الجهات المعنية.

مواطنون عبروا عن استيائهم جراء استحصال مبالغ تصل الى ثلاثمئة الف دينار عند تحويل ملكية عجلاتهم.

ورغم كل هذه المبالغ المستحصلة الا ان العشرات من شوارع العاصمة مهملة، وهو امر يتسبب باضرار كبيرة في اجزاء العجلات يتحمل تكلفتها المواطن وحده.

