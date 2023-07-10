انت الان تتابع خبر تعرضت للضرب بآلة حادة.. تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد ورود اخبار لمفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الأول، بوجود حادث اختطاف ضمن منطقة زيونة، على الفور تم تشكيل ممارسات امنية والتجوال ضمن المنطقة".

وأضاف انه "تم مشاهدة عجلة نوع سايبا تسير بسرعة فائقة بوضع يجلب الشك ،حيث تم مطاردتها وايقافها".



وتابع، "تبين وجود امرأة مصابة بالة راضة في منطقة الرأس وحسب ادعائها بقيامها باستئجار صاحب العجلة للتوجه الى محل سكناها حيث قام السائق بضربها وخطفها".

وأشار البيان الى، "اعتقال المتهم وتسليمه الى مركز الشرطة أصوليًا ونقل المصابة الى المستشفى لتلقي العلاج".

