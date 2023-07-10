انت الان تتابع خبر لهذه الفئات.. مصرف حكومي يعلن ضوابط قرض الـ150 مليون دينار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا للبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وجه مدير عام مصرف الرشيد، محمد سمير عباس فروع المصرف في بغداد والمحافظات المباشرة بترويج طلبات قروض شراء الوحدات السكنية وفق الضوابط التالية: ـ1ـ مبلغ القرض (١٥٠) مليون دينار عراقي لشراء (دار/ قطعة ارض / شقة سكنية)2ـ نسبة الفائدة ٤٪؜ سنويا3ـ مدة القرض (٢٠) سنة4ـ يوثق القرض برهن العقار5ـ تقديم كفيل ضامن عدد (٢) غير متضامنين (موظف مدني او عسكري)

وأشار البيان الى، أن " ترويج الطلبات يتم من خلال فروع المصرف حصراً".