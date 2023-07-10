انت الان تتابع خبر لهذه الفئات.. مصرف حكومي يعلن ضوابط قرض الـ150 مليون دينار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر المصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا للبرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري، وجه مدير عام مصرف الرشيد، محمد سمير عباس فروع المصرف في بغداد والمحافظات المباشرة بترويج طلبات قروض شراء الوحدات السكنية وفق الضوابط التالية: ـ
1ـ مبلغ القرض (١٥٠) مليون دينار عراقي لشراء (دار/ قطعة ارض / شقة سكنية)
2ـ نسبة الفائدة ٤٪ سنويا
3ـ مدة القرض (٢٠) سنة
4ـ يوثق القرض برهن العقار
5ـ تقديم كفيل ضامن عدد (٢) غير متضامنين (موظف مدني او عسكري)
1ـ مبلغ القرض (١٥٠) مليون دينار عراقي لشراء (دار/ قطعة ارض / شقة سكنية)
2ـ نسبة الفائدة ٤٪ سنويا
3ـ مدة القرض (٢٠) سنة
4ـ يوثق القرض برهن العقار
5ـ تقديم كفيل ضامن عدد (٢) غير متضامنين (موظف مدني او عسكري)
وأشار البيان الى، أن " ترويج الطلبات يتم من خلال فروع المصرف حصراً".