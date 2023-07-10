الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين ويعتدي على صحفيين بعد تغطية في جنين

ياسر رشاد - القاهرة - شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، كما اعتدت على صحفيين لدى عودتهما من تغطية إخبارية في محافظة "جنين".

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة أشخاص من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال اثنين من مدينة القدس المحتلة، وسط الضفة، إضافة إلى شاب من بلدة "بيت ريما" المحاطة بالمستوطنات على أطراف محافظة "رام الله"، والتي تشهد بلداتها وقراها عدوانًا مستمرًا من قبل المستوطنين واقتحامات من قبل جنود الاحتلال في الآونة الأخيرة.

الاحتلال يعتدي على صحفيين

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على الصحفيين الفلسطينيين محمد تركمان وكريم خمايسة لدى مرورهما بحاجز "دير شرف" العسكري غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة، وقامت قوات الاحتلال باحتجازهما عدة ساعات، بعد عودتهما من تغطية صحفية في "جنين"، واعتدت عليهما بالضرب، قبل أن تعطب أحد إطارات سيارتهما.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد حاتم أبو اسنينة من جبل الشريف بمدينة الخليل، وأسامة هشام عويضات (24 عامًا) من قرية شيوخ العروب شمالا، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما.



وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات اعتقلت الشاب يحيى زكريا محيسن (23 عاما) من مخيم العروب، عند حاجز الكونتينر العسكري شرق مدينة القدس.

وكما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: أحمد المالكي من مخيم شعفاط، ومحمد غراب من حي عين اللوزة ببلدة سلوان، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابا، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة حمدان رحيمي (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت ريما وبلدة عابود شمال غرب رام الله وبلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام إن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة عابود شمال غرب رام الله.



واقتحمت قوات الاحتلال عدة قرى في محافظة نابلس، منها روجيب وعورتا وقوصين والمنطقة الاثرية في بلدة سبسطية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل الشريف بمدينة الخليل واندلعت مواجهات بين الشبان وتلك القوات، فيما اقتحمت قوة أخرى من جيش الاحتلال مخيم العروب واعتقلت الشاب أسامة عويضات عقب اقتحام منزله في مخيم العروب شمال الخليل.

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