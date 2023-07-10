شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مهرجان العلمين الجديدة فرصة مميزة لتقديم المدينة للعالم كأحد الوجهات السياحية المفضلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، إن اتجاه الدولة المصرية نحو إطلاق مهرجان العلمين الجديدة خطوة مهمة للغاية لتنشيط السياحة في هذا التوقيت من العام، بالإضافة إلى كونها فرصة مميزة لتقديم مدينة العلمين الجديدة إلى العالم لكى تحصل على المكانة التى تستحقها كأحد الوجهات السياحية المفضلة عالميا، مشيرا إلى أن المهرجان يستهدف استقبال مليون زائر لمتابعة فاعليات أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط، حيث يضم عروضا فنية ورياضية بالإضافة إلى عروض أزياء لمشاهير الأزياء في الوطن العربى والعالم.

وقال "الجندي"، إن الدولة استعانت بشركات عالمية لتنظيم المهرجان، حتى يخرج على أعلى المعايير العالمية، مؤكدا على أهمية سياحة المهرجانات خلال الموسم الصيفي الأمر الذي يهدف إلى تنويع مفردات الجذب السياحي إلى بلادنا، ليصبح أحد المهرجانات التى يتطلع إليها العالم خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن مدينة العلمين الجديدة تمتلك جميع المقومات التى تمكنها من تحقيق الجذب السياحي، ومن ثم تحسين الصورة الذهنية السياحية و إيجاد انطباع إيجابي لدى المشاركين عن مصر.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية الترويج في إنجاح هذا الحدث الضخم، داعيا مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية في التعاون من أجل إنجاح هذا الحدث الضخم من أجل استقطاب عدد أكبر من السائحين من مختلف دول العالم، مطالبا بتكثيف إقامة المهرجانات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية في المجال السياحي على مدار العام، في العديد من المدن المصرية بما يتناسب مع مقومات هذه المدن، لإظهار حجم التغيير الذي شهدته مصر، خاصة في فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع.

ودعا النائب حازم الجندي، الحكومة المصرية لإطلاق استراتيجية لدعم ورعاية كافة الفعاليات والمهرجانات الفنية والثقافية والرياضية وغيرها والتي تروج لمصر وللثقافة المصرية وتعمل على الترويج للسياحة في مصر، موضحا أن المهرجانات تمثل جسر تواصل مع الشعوب الأخرى، ولكنها أيضًا توفر مساحة جديدة للترفية على السائحين، بجانب الاستمتاع بالجو المشمس والشواطىء الخلابة يجد السائح أيضًا فعاليات يستطيع أن يحضرها ويستمتع بها، ومن ثم يكون أمام السائح برنامج ترفيهي مكثف يدفعه للاستمتاع بكل دقيقة على أرض مصر.