شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على مادة تحدد أهداف التحالف الوطنى للعمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على المادة 4 من مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتى تحدد أهداف التحالف.

وجاءت نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالي:

مادة (4)

يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه ما يأتي:

1. إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.

2. دعـم تنفيذ أعمـال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مـع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.

3. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها على الإنفاق علـى أنشـطته، ودون الإخلال بالالتزامـات المفروضـة علـى مؤسسـي تلـك الشـركات أو الصناديق في أي قانون آخر.

4. عقـد المـؤتمرات وورش العمـل التـي تستهدف تعزيز مجالات العمـل الأهلـي، وإنمـاء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.

5. إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصـر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامـل مـع قاعدة البيانات القومية، ولـه فـي سـبيـل ذلـك تطبيـق نظـام للتسجيل الاختيـاري أو نظام المسح الميداني أو غيـره مـن الأنظمـة التـي تحقـق هـذا الغرض، على أن يـتم تحديثها بشكل دوري.

ومـع عـدم الاخـلال باعتبـارات الأمـن القـومي، علـى الـوزارات والهيئات والمؤسسات العامـة وأجهـزة الدولة المعنيـة، وغيرهـا مـن أشخاص القانون الخاص العاملين في مجـال العمـل الأهلـي والتنمـوي التعـاون مـع التحالف وتقـديـم مـا يلـزم مـن بيانـات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.

ورفض المجلس مقترح من النائب أسامة المصري، بحذف كلمة "الأرباح" من البند (3)، حيث قال النائب: إن التحالف غير هادف للربح، وبالنسبة للبند (3) ينص على تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيريـة ترتبط بأهدافـه علـى أن تـوزع الأربـاح والعوائـد الناتجـة عـن اسـتثماراتها، مشيرا إلى أنه يطلب حذف كلمة الأرباح.

وعقب الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن والمقرر فى الجلسة، بأن هذا النص موجود فى المادة 49 من قانون العمل الأهلى، استجابة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها وتأسيس الشركات للصرف على الأنشطة وهو ما يتفق مع قانون العمل الأهلى لتوظيفها فى مشروعات إنتاجية وخيرية.

كما عقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: نشاط التحالف نفسه ليس به أرباح ولا يهدف إلى الربح، نشاطه ينتج عنه أرباح تدخل فى مضمون دعم عمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى.