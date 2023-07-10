شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: قانون التحالف الوطنى يوجه الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التشريع جاء تأكيدا على حجم الانجازات التى قدمها التحالف خلال الفترة الوجيزة منذ إعلان تدشينه وحتى الآن.

وتابع رضوان، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس،:"الهدف تدشين مظلة للعمل الأهلى التنموى،، وقام التحالف بالعديد من المبادرات استفاد منها أكثر من 5 مليون فى القطاع الصحى فقط، و25 مليون مواطن مصرى تلقى خدمات مختلفة منذ إعلان بدء تدشينه منذ تقريبا 16 شهرا".

وأشار رضوان، إلى أن مبادرة "كتف فى كتف" من أعظم المبادرات التى تستهدف الفئات البسيطة، إضافة لدور التحالف فى المشروعات البسيطة والأنشطة والممارسات التى تستهدف فى المقام الأول الفئات البسيطة وتوحيد الجهود، مؤكدا أن القانون يستهدف توحيد الجهود ورعاية هذا الكيان العظيم.

ومن جانبه، قال النائب احمد فتحى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مؤسسات المجتمع المدني تعمل على كافة الملفات، ولكن كان هناك عدم تنسيق بين بعض هذه المؤسسات فى الخدمات التى تقدمها، متابعا:" او بمعنى ادق بمعنى أدق أن هناك مؤسسة تعمل فى محافظة ومؤسسة أخرى تعمل فى ذات المحافظة ومن ثم جاء مشروع القانون لتوحيد الجهود لتحقيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية".

وأشار فتحى، إلى أن عام 2022 عام المجتمع المدنى، وكان من الصعب أن نجد كبرى مؤسسات المجتمع المدنى تجلس على طاولة واحدة للحديث عن الأنشطة والخدمات، ولكن جاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي ليحقق هذه المعادلة، ومن ثم كان لزاما ان يكون التحالف في شكل قانونى لتوحيد الجهود وأن يكون له الصفة الشرعية

وفى ذات الصدد، قالت النائبة، هيام الطباخ، إن فكرة القانون طال انتظارها وتجربة فريدة لدعم العمل الاهلى، وتوحيد الصف وتشكيل الفكر الاستثمارى شيء محمود، وعلى يد التحالف الوطنى هناك توقعات كبيرة ليكون هناك حصر حقيقى للأسر الأكثر احتياجا، وان نرى مشروعات حقيقية تنموية، متابعة:" اتشرف اني من أبناء المجتمع المدنى ، اوافق على مشروع القانون كنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين".