شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالجلسة العامة: قانون التحالف الوطنى نقلة جديدة فى العمل الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، مشيرا إلى أنه يأتى فى إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلي فى البلاد، قائلا:"مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذى يوفر الإطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية العمل الأهلى، لاسيما وأن فكرة التكافل هي سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة فى ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية، مشيرا إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

وقال النائب حسن المير، عضو مجلس النواب، مشروع القانون جاء تجسيدا لمرحلة ما بعد إعلام أن عام 2022 عام المجتمع المدنى لدينا فرصة عظيمة فى وجود كيان قوى، وانطلاقة قوية وفق نصوص هذا المشروع بقانون المعروض بمفهوم العمل التشاركى، والتزاما من جانب الدولة المصرية بجميع المواثيق، ومشروع القانون يتماشى مع ايمان الدولة الكامل بالمجتمع المدني والدور الكبير الذي يقوم به وفقا لرؤية مصر 2030 لصالح البسطاء من المواطنين.