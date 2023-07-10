شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يشيد بقانون التحالف الوطنى ويدعو الحكومة بأن تكون تشريعاتها منضبطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عُشر عدد الأعضاء.

وقال "جبالي" عقب موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في المجموع:" في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون ،على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى،حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق.

وأضاف :"وأود آن أؤكد إن التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلال تحقيق أهدافه".

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن مشروع قـانون مُقدم من النائب طارق رضوان و60 نائبًا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، كما يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

كما يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.