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"علي جاسم" يحرج الكهرباء ويضعه بـ"ورطة"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461179-638245831408997345.jpeg

2023-07-10 | 12:51

"علي جاسم" يحرج الكهرباء ويضعه بـ"ورطة"

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الخليج 365 – رياضة

بينت إدارة نادي الكهرباء الرياضي، اليوم الاثنين، موقف اللاعب علي جاسم من عرض النادي البلجيكي، فيما اشارت الى أنها تخلي مسؤوليتها تماماً بعد تخلف اللاعب عن التوقيع.

وقال عضو إدارة النادي نعيم صدام في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "اللاعب علي جاسم تخلف عن المجيء اليوم لمقر النادي من أجل توقيع كتاب المخالصة بينه وبين النادي تمهيدا لانضمامه الى نادي (جينت) البلجيكي".

وأضاف، أن "أن إدارة النادي كانت تنتظر اللاعب لتوقيع كتاب مخالصته في مقر النادي، لكنه رفض الحضور واكد انه بصدد دراسة عروض اخرى خلال الايام المقبلة".

وذكر عضو إدارة نادي الكهرباء، أن "محاولاتنا بثنيه عن ذلك لم تنفع سيما بعد اتفاق النادي على كافة الشروط مع النادي البلجيكي مما جعلنا في موقف محرج"، مؤكدا ان "النادي قدم له الكثير من التنازلات خلال الفترة الماضية في سبيل اقناعه للعب في اوروبا ".

واكد صدام، ان "ادارة نادي الكهرباء تخلي مسؤوليتها تماما بعد تخلف اللاعب عن التوقيع، على ان يتحمل مسؤولية نفسه فيما يخص هذا الأمر".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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