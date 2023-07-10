انت الان تتابع خبر نادية الجندي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلقت الجندي على الصور قائلة: "مساء الخير عليكم جمهوري الحبيب وحشتوني أوي أوي".

وقد صدم الجمهور بأناقة وجمال ورشاقة الفنانة نادية الجندي، البالغة من العمر 77 عامًا، والتي لا تزال محافظة على رشاقتها وأناقتها رغم وصولها إلى هذا السن، وانهالت التعليقات على الصورة مشيدة بجمالها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مسلسل "سكر زيادة"، الذي عُرض في رمضان 2020 بطولة الفنانة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان.

