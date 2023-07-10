انت الان تتابع خبر نائبان يناشدان السوداني من أمام وزارة الكهرباء: المؤسسة في "تسيب".. سنستجوب المقصرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعبري في مقطع مصور حصلت عليه الخليج 365، من أمام مقر وزارة الكهرباء، "منذ ساعة ونحن في مقر وزارة الكهرباء، لم نجد وزير الكهرباء ولا حتى وكلاء الوزير ولا مدراء عامون".

وأضاف عضو مجلس النواب، "يجب على رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني معرفة اين وصل الحال في وزاراته".



ومضى السعبري بالقول، "ذاهبون الى مجلس النواب للعمل على استضافة او استجواب المعنين بهذه المشكلة"، مشددا على "ضرورة معرفة الخلل، هل هو من إيران أم من أمريكا ام غيرهم؟".

من جهته، قال النائب الاخر ياسر الحسيني، إن "الوزارة في تسيب، والوزير في واجب خارج مقر الوزارة ونحن منذ حوالي ساعة في الوزارة لم نجد مسؤولاً ولم نقابل احد منهم".

وتابع، "كل ما اردناه هو الاستفسار عن ما يحصل في ملف الكهرباء"، مطالبا"، "رئيس مجلس الوزراء بإيجاد الحل بأسرع وقت ممكن".

وزادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى أكثر 16 ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم التي تتوزع في اتجاهات عدة، فيما عزت وزارة الكهرباء العراقية السبب إلى وقف إيران إمدادات الغاز الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

ويواجه العراق أزمات كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية، بسبب عدم التزام الجانب الإيراني بتصدير كميات الغاز المتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته الكهربائية، إذ جرى قطعة (الغاز) وتقليل كمياته المصدرة إلى العراق ولعدة مرات في الصيف الماضي، ما أحرج الحكومة العراقية في توفير الطاقة، وتسبب بموجة تظاهرات وغضب شعبي في عدد من المحافظات.

ويوم أمس الاحد، عزا الإطار التنسيقي قلة ساعات الكهرباء في البلاد، الى عدم اطلاق الولايات المتحدة، للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الإيراني.

وذكر الاطار في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة".

وأضاف، "بعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الامريكي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسيا لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي".

وفي 26 حزيران 2023، أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، إنّه تم سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيراً إلى أنّ الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.