انت الان تتابع خبر إيران: مستعدون لتصدير تكنولوجيا تصنيع الأدوية والمعدات الطبية إلى العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وكالة إيسنا للأنباء، قال حيدر محمدي، في لقاء مع وزير الصحة العراقي صالح الحسناوي، وأثناء شرحه لواجبات وأوضاع منظمة الغذاء والدواء في البلاد: "يوجد في إيران 180 مصنعًا لإنتاج الأدوية في المرحلة الأخيرة، و65 مصنعًا تنتج مواد خام ومؤثرة لإنتاج الأدوية، ونظام توزيع للأدوية متاح لـ 14 ألف صيدلية في جميع أنحاء البلاد من خلال 62 شركة توزيع".وأشار إلى أن قيمة سوق الأدوية الإيرانية بالريال تجاوزت العام الماضي 100 تريليون تومان، موضحاً أن قيمة هذا السوق في إيران وصلت إلى 2 مليار دولار ويتم إنتاج 99٪ من الأدوية المطلوبة محليًا.

وذكر نائب وزير الصحة أن إحدى مميزات صناعة الأدوية في إيران هي إنتاج المعدات اللازمة في هذا المجال بأيدي محلية: “يتم توفير 40٪ من احتياجات السوق من قبل المنتجين المحليين؛ فالإنتاج في هذا المجال هادف واستراتيجي، حيث يتم إنتاج وتوريد آلات مثل أجهزة الصعق الكهربائي وأجهزة التنفس وغسيل الكلى والمسرعات والعديد من الأجهزة الضرورية ويتم تصدير بعضها أيضًا".

وبحسب منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، أشار محمدي إلى أن إيران تعتبر من منتجي الأدوية عالية التقنية في العالم، وصرح: “الأدوية عالية التقنية في العالم لها مصنعون محدودون. فيما يتعلق ببعض الأدوية، تعد إيران من بين الدول العشر التي تنتج هذه الأدوية ويمكنها إنتاج بدائل حيوية وأدوية تقنية حيوية”.

