نائب التنسيقية: قانون "التحالف الوطني للعمل الأهلي" يعزز من فكرة التطوع

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي، الذي ينظره المجلس النيابي في جلسته العامة اليوم الأثنين، ومن شأنه تعزيز فكرة التطوع.

وقال عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي رغم عمره القصير إلا أن إنجازاته تتحدث عن نفسها، حيث لعب دور كبير في العمل التنموي بإطلاق عدد من المبادرات الهامة التي كان من شأنها تخفيف الأوضاع الاقتصادية الصعبة علي الشعب.

واضاف "خليل" أن مشروع القانون يجيب علي التساؤل الذي استمر لسنوات ماضية والذي مفاده "أين دور المجتمع المدني في خدمة المواطن والقضايا المجتمعية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، إشادة برلمانية بمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان، وأكثر من 60 برلمانيا بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ويستهدف مشروع القانون الذي يجري مناقشته تحت قبة مجلس النواب، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية.