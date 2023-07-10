شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يقر مشروع قانون لدعم صندوق قادرون باختلاف في المجموع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، علي مشروع قانون مُقدم من النائب أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بدعم صندوق قادرون باختلاف، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة أخري.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويأتي مشروع القانون، في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

وفي هذا الصدد، رصد مشروع التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف ، سعياً لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، وجه رئيس لجنة التضامن والاسرة بمجلس النواب النائب عبد الهادي القصبي، التحية إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واصفا إياه بـ"الاب"، و"الانسان"، لاسيما وانحيازه منذ توليه مقاليد الحكم لفئة مهمه من فئات الشعب حيث الاشخاص ذوي الاعاقة بعد غياب عن دعمها دام لمدة 47 عام، قائلاً : "أصبحنا دولة تبحث عن حقوق ذوي الاعاقة والمرأة والشباب".