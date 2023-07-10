روسيا : المفاوضات بشأن أوكرانيا أصبحت مستحيلة

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح قسطنطين جافريلوف، بأن المفاوضات بشأن الوضع في أوكرانيا أصبحت في الوقت الراهن مستحيلة.

وقال جافريلوف، خلال حديث خاص لقناة «روسيا 24»، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا: «في الوقت الراهن المفاوضات ببساطة، أصبحت مستحيلة».

وأضاف الدبلوماسي الروسي: «إذا أراد الأمريكيون ذلك، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية في أوكرانيا، في تحركات تقول موسكو إنها تهدف إلى نزع سلاح أوكرانيا، لدرء ما تقول إنها تهديدات تصدر من الأراضي الأوكرانية.