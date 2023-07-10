ياسر رشاد - القاهرة -

وصف رئيس الخليج 365 الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح، قسطنطين جافريلوف، المفاوضات بشأن الأزمة في أوكرانيا بأنها أصبحت مستحيلة الآن.

جافريلوف

وقال جافريلوف في تصريح لقناة روسيا 24" اليوم الاثنين، تعليقا على إمكانية التوصل إلى تسوية سلمية للصراع في أوكرانيا "إن المفاوضات الآن أصبحت ببساطة مستحيلة".

وأضاف رئيس الخليج 365 الروسي إلى محادثات فيينا بشأن الأمن العسكري والحد من التسلح"إذا أراد الأمريكيون الحوار، فسوف يجبرون الأوكرانيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إحباط محاولة أوكرانية لشن هجمات على القرم ومنطقتى روستوف وكالوغا بواسطة صواريخ من طراز "إس – 200" المضادة للطائرات، مؤكدة أنه تم تدميرها وتعطيلها جميعا .

وأفادت وزارة الدفاع حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الاحبارية - بأن القوات الروسية تصدت لمحاولة هجومية أوكرانية يوم أمس الأحد حاولت ضرب أهداف في شبه جزيرة القرم وروستوف وكالوغا، وتمكنت أنظمة دفاعاتنا الجوية من إحباط وتدمير صاروخين أوكرانيين طراز إس - 200 ، كما تم تدمير صاروخين آخرين بوسائط الحرب الالكترونية الروسية .

وأضاف رئيس المقر الرئيسي للقوات الجوية فيكتور أفزالوفا في إحاطته لرئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف أن " أنظمة دفاعاتنا الجوية دمرت صاروخين أوكرانيين حاولوا استهداف معبر كيرتش للنقل ومطار موروزوفسك، كما حاولت كييف بصاروخين آخرين ضرب مطار شيكوفكا في منطقة كالوغا وتم اعتراضهم جميعهم .. وسقطت الصواريخ في منطقة قرية بيتوش دون وقوع إصابات.

وأصدر غيراسيموف تعليماته لرئيس مديرية الاستخبارات الرئيسية والمسؤولين في مركز قيادة المجموعة المشتركة لتنظيم العمل بضرورة تحديد مواقع تخزين الأسلحة والصواريخ الأوكرانية، وكذلك مواقع إطلاق صواريخ إس - 200 وأسلحة هجوم العدو المماثلة.