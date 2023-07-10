أول تعليق من حكومة السودان على انسحابها من قمة إيجاد

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية السودانية، بيانًا، اليوم الاثنين، حول موقفها من محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا، لإنهاء نزاع السودان، القائمة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

بيان حكومة السودان حول محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا

إتساقاً مـع قناعـة حكومـة السـودان وموقفهـا المبدئي مـن أن الحـرب لا يجـب أن تكـون سبيلا لتحقيق الأهـداف، واستجابة لدعوة كريمـة مـن رئـيـس الـوزراء الأثيوبي آبي أحمـد، قـررت حكومـة السـودان إبتعـاث وفـد للمشـاركة في إجتماعات اللجنـة الرباعيـة المنبثقـة عـن منظمـة الإيقـاد المزمع عـقـدهـا اليـوم الاثنين الموافـق 10 يوليـو بأديس أبابا.

وصـل وفـدنا بالفعل إلى أديس أبابا، صباح اليـوم، مما يؤكـد جدية حكومة السـودان للارتبـاط البنـاء والتواصـل مـع منظمـات انتماءهـا الإقليميـة، ولكـن للأسـف إتضـح لـوفـدنا أن رئاسة اللجنـة الرباعيـة لـم يـتم تغييرهـا.

علمـًا بـأن حكومـة السـودان قـد طالبـت منـذ قمـة جيبـوتي بتغيير رئاسـة الـرئيس ويليـام روتـو رئيس جمهوريـة كينيـا للجنـة الرباعيـة نظـرًا للأسباب التي أوردتهـا الحكومـة والمضـمنة في خطـاب معنـون لفخامـة الـرئيس إسماعيل عمـر قـيـلي الـرئيس الحـالي للإيقـاد ومـن ضـمنها عـدم حياديـة السيد الرئيس روتو في الأزمة القائمة.

هـذا وقد تم تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفيـة سابقة مـع فخامـة الرئيس إسماعيل قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد، أكد خلالها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهـان عبـدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي ذات الموقـف ولكـن لـم تتم الإستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان.

لا يزال وفد حكومة السودان متواجد في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه.