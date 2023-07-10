شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى مع قطر إلى لجنة مشتركة بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 4 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقارير عنها، وذلك بعد أن أكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عدم وجود آى مخالفة لها للدستور والقانون، وأن طريقة إقرارها تخضع لموافقة مجلس.

وجاءت الإحالات كالتالى:

أولاً: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة تغير المناخ، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الموقعة بتاريخ 29/9/2022وتم احالتها إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الإسكان والسياحة والعلاقات الخارجية والإدارة المحلية

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 241 لسنة 2023 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى المجلس وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الزراعة والرى ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية

3. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 254 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنةومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية و الشئون العربية

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 255 لسنة 2023 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الصيغة المعدلة لاتفاق التعاون الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين "AFRA" والتي نصت على أن تكون عضوية الدول مستمرة بلا تجديد بدلاً من العمل على مدها كل خمس سنوات وتم احالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الإفريقية