شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة من 2023/4/23 حتى 2023/6/30 يوم الخميس الموافق 13يوليو 2023 ، وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وذكرت الهيئة الوطنية للصحافة في بيان لها اليوم أن هذه الإجراءات تأتي في اطار حرص الهيئة على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والزملاء المحالين للمعاش.