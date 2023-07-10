انت الان تتابع خبر ضبط محاسب في دائرة صحة نينوى متلبساً بـ"الرشوة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، وفق بيان ورد لـ الخليج 365، أن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى قام بالانتقال الى دائرة صحة نينوى، حيث تمكن من ضبط المسؤول عن حسابات تنمية الاقاليم في قسم حسابات صحة نينوى، متلبساً بجريمة الرشوة".وتابعت الدائرة، أن "فريق المديرية ضبط المتهم أثناء تسلمه مبلغ مليون دينار من أحد المقاولين؛ لقاء إعادة مبلغ الأمانات الخاصة به، والمودع لدى قسم الحسابات.

ونوهت إلى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المتهم والمبرزات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيف المتهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

