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اتحاد الكرة العراقي يطلق بطولة جديدة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461200-638245938077855535.jpg

2023-07-10 | 15:47

اتحاد الكرة العراقي يطلق بطولة جديدة

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أعلن الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، موافقته على إطلاقِ بُطولةِ الجمهوريّة للمتقدمين بمُشاركةِ جميع منتخبات المحافظات مطلع شهر آب المُقبل، على أن تعقبها بطولاتٌ أخرى للفئاتِ العمريّة.
وذكر بيان للاتحاد، ورد لـ الخليج 365، أن "إطلاق البطولة جاءَ بعد موافقةِ الاتحاد على التوصيةِ الصادرة من قبل اللجنة الفنيّة في الاتحاد، وبعد دراسةٍ مستفيضةٍ للجوانب الإيجابيّة التي ستصدر عن هذه المنافسةِ، ومن شأنها إتاحة الفرصة أمام إبرازِ المواهب الكرويّة في مختلف المحافظات".

وستكون البطولةُ، وفق البيان، "بإشرافِ الاتحادات الفرعيّة في المحافظات".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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