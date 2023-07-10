شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يتبنى الأولى على الجمهورية فى التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن تبني مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية إحدي كيانات التحالف الوطني الطالبة بسمة شوقي إبنة قرية اشليمة التابعة لمركز ايتاى البارود بمحافظة البحيرة الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم الفني الصناعي بمجموع 99% واهدائها منحة دراسية كاملة تغطي كافة المصروفات خلال فترة دراستها الجامعية وحتي استكمال الدراسات العليا وصولاً لدرجة الدكتوراه.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن رعاية الطالبة يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب علي التفوق والابتكار حيث حصدت بسمة الطالبة بمدرسة الشهيد هيثم سامى حمد الثانوية الفنية بنات المركز الأول على مستوي بالجمهورية في التعليم الصناعي بقسم منظومة الجدارات بمجموع 99% .

وكانت مؤسسة صناع الخير إحدي كيانات التحالف الوطني قد أعلنت من قبل عن تبني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفي الملقبة " بزويل الفيوم " صاحبة إبتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة واهدائهم منح دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتي الدراسات العليا.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.