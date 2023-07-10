الخليج 365 تكشف أسباب تعليق الحكومة السودانية حضور قمة إيجاد

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت المواقع العالمية والعربية، خلال الساعات الماضية، مقاطعة الحكومة السودانية القمة الرباعية "إيجاد"، بأديس أبابا، التي بدأت اليوم الاثنين في إثيوبيا، بعد ترأس كينيا القمة بغرض إنهاء الأزمة السودانية، متهماً بأنها طرف غير محايد بالأزمة.

تكشف "بوابة الخليج 365" أسباب انسحاب السودان، من قمة إيجاد بسبب كينيا.

أسباب انسحاب السودان من قمة إيجاد

قررت الحكومة السودانية انسحابها من قمة إيجاد، بعد اكتشاف استمرار رئاسة ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، القمة الرباعية، إثرمطالبات عديدة بتغيير الرئاسة واستبداله بالرئيس سلفاكير رئيس جنوب السودان.

وترجع أسباب الخلاف بين حكومة السودان وكينيا، إلي موقف الحكومة الكينية من الأزمة السودانية وعدم الحيادية حول تلك الصراع القائمة منذ شهور بين عبد الفتاح برهان قائد القوات المسلحة وقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

طالبت حكومـة السـودان، منـذ قمـة جيبـوتي بتغيير رئاسـة الـرئيس ويليـام روتـو رئيس جمهوريـة كينيـا للجنـة الرباعيـة، نظـرًا للأسباب التي أوردتهـا الحكومـة والمضـمنة في خطـاب معنـون للـرئيس إسماعيل عمـر قـيـلي الـرئيس الحـالي للإيقـاد ومـن ضـمنها عـدم حياديـة الرئيس روتو في الأزمة القائمة.

هـذا وقد تم تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفيـة سابقة مـع الرئيس إسماعيل قيلي رئيس الدورة الحالية للإيقاد.

أكد خلالها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهـان عبـدالرحمن رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، ذات الموقـف ولكـن لـم تتم الإستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان.

لا يزال وفد حكومة السودان متواجد في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه.

اعتراضًا علي عدد من الفقرات التي وردت فى مسودة البيان الختامى للقمة إيجاد بجيبوتي، بالإضافة إلي اتهام الحكومة السودانية لدولة كينيا، بإنها غير محايد للأزمة.

كان الخليج 365 السوداني المشارك في قمة إيجاد انسحاب، واوضحت الخارجية، أن الخليج 365 السوداني، مطالبيين بتغيير رئاسة لجنة إيجاد.

حيث طالب الخليج 365 بالابقاء علي الرئيس سلفاكير ميار ديت علي رئاسة اللجنة ، وطالب بحذف اي إشارة تخرج موضوع وساطة الايجاد من البيت الافريقي .

وزارة الخارجية السودانية

وكان وزارة الخارجية السودانية، أصدرت اليوم الاثنين، بيانًا، مفاده بوصول البعثة الممثل عن الحكومة السودانية إلى أديس أبابا لحضور القمة الرباعية، لإنهاء النزاع بين الطرفين.

أكدت الوزارة، بوصل وفد إلى أديس أبابا، لإثبات جدية حكومة السـودان للارتبـاط البنـاء والتواصـل مـع منظمـات انتماءهـا الإقليميـة، ولكـن للأسـف إتضـح لـوفـدنا أن رئاسة اللجنـة الرباعيـة لـم يـتم تغييرهـا.

حكومة كينيا

أعلن وليام روتو، رئيس كينيا، عن إطلاق مبادرة لانهاء الحرب في السودان، من خلال جمع بين الجنرالات المتحاربيين في البلاد.

وقال روتو، إن بلاده ملتزمة بجمع كافة القيادات المتحاربة في السودان، للوقوف إلي مسافة لإنهاء الحرب والخروج من الأزمة التي استمرت قرابة شهرين.

وأضاف رئيس كينيا، خلال تصريحات صحفية له علي هامش القمة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيجاد"، أنهم سيعسي لإيجاد حل في أزمة السودان والتخلص من العماليات القتالية، موضحًا أنه في غضون أسبوعين القادمين، سيتم إنشاء ممر إنساني لتسهيل توزيع المساعدات على السودانيين ، دون مزيد من الإيضاح.

وأوضح رئيس دولة كينيا، أن عملية الحوار الوطني السوداني الشاملة، ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة، مضيفًا أنه سيدعم في توسيع عدد الدول الأعضاء الوساطة الثلاثية بشأن أزمة السودان "الترويكا"، التي تضم كينيا وإثيوبيا والصومال.

دولة إريتريا

وكان رئيس إريتريا قد وجه انتقاداتٍ للجنة إيجاد خلال استقباله نائبَ رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا أن المبادرات المطروحة هي أشبهُ بمزايدات سياسية لا يمكن المشاركةُ فيها.

السودان

ويشهد السودان منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة دقلو المعروف بـ"حميدتي".

وأدى النزاع إلى وفاة أكثر من 2800 شخص، ونزوح أكثر من 2,8 مليون شخص.

ولجأ أكثر من 600 ألف سوداني إلى دول مجاورة، وفق بيانات المنظمة الدولية للهجرة، خصوصا إلى مصر شمالا وتشاد غربا.

وتشير تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى نزوح أكثر من 2.2 مليون شخص داخل السودان وخارجه.

وحتى قبل اندلاع الحرب، كان السودان يعدّ من أكثر دول العالم فقرا. ويحتاج 25 مليون شخص في السودان، أي أكثر من نصف عدد السكان، لمساعدة إنسانية وحماية، بحسب الأمم المتحدة

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