لافروف يجتمع مع وزراء مجلس التعاون الخليجى فى موسكو

ياسر رشاد - القاهرة -

يعقد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنين، اجتماعا وزاريا فى العاصمة الروسية موسكو، للحوار بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجى.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن هذا الاجتماع الوزارى هو السادس من نوعه، ويهدف إلى توسيع التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا الاتحادية.

وكان وزير الخارجية الروسى أعلن فى وقت سابق أن الاجتماع الوزارى السادس مع دول مجلس التعاون الخليجي سيعقد في موسكو.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن اجتماع اليوم سيناقش مواضيع مدرجة على جدول الأعمال تهدف إلى زيادة التعاون المشترك من جهة، وتوفير فرصة مواتية لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية من جهة أخرى.

وقال جاسم محمد البديوى، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة إن توقيع الجانبين على مذكرة التفاهم للحوار الإستراتيجي في شهر نوفمبر عام 2011، كان دلالة على سعي الجانبين نحو المضي قدما لبناء علاقات قوية ووثيقة تهدف إلى خدمة المصالح المشتركة للجانبين على كافة الأصعدة والمجالات.

تطوير صواريخ مضادة للبرد

بدأت روسيا إطلاق الإنتاج الصناعي المتسلسل لصواريخ "آلازان – 8 إم" الجديدة المضادة للبَرَد وذات المواصفات المطوّرة.

وذكرت شركة "تشابايف" وهي فرع من مؤسسة "روستيخ" الحكومية في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - أنها تولت انتاج الصورايخ وهي قادرة على تقليل خسائر المحاصيل الناتجة من البَرَد في المناطق الجنوبية من البلاد بنسبة 70-90٪ ، وتم إرسال أولى الصواريخ إلى خدمات الأرصاد الجوية المتخصصة.

وأوضحت أن الصواريخ من أسرة "ألازان" تعد بمثابة الوسيلة الوحيدة للحماية من البَرَد في روسيا ، وهي ترش محلولا خاصا بين السحب والغيوم، مما يتسبب في سقوط المطر بدلا من البَرَد.

ولفتت إلى أن صاروخ "آلازان – 8 إم" هو نسخة مطورة من "آلازان – 6" المشهور ، وهي تختلف عن سابقتها بعيار أصغر ومكونات جديدة مشكلة جليدا ذا محتوى فضي منخفض ، وقد سمح ذلك بتقليل تكلفة المواد بنسبة 20٪ وجعل المنتج الجديد أرخص من سابقاته.

يذكر أن الصواريخ المضادة للبَرَد من أسرة "آلازان" تستخدم على نطاق واسع في روسيا وخارجها، إذ أنها قادرة على ضرب سحب البرد على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات وعلى ارتفاعات تزيد عن 8 كيلومترات ، وفي صناعتها تستخدم المكونات الصديقة للبيئة فقط ، والصاروخ مزوّد بنظام تدمير ذاتي حيث يتم سحقه في الهواء إلى شظايا صغيرة لا تضر بالبشر أو المباني على الأرض ، وفي الوقت نفسه، فإن المحلول الموجود في تكوين "آلازان" لا يُلحق أي ضرر بالبيئة.