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الجوية يواصل مطاردة الشرطة على صدارة الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461211-638246014620253042.png

2023-07-10 | 17:54

الجوية يواصل مطاردة الشرطة على صدارة الممتاز

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تمكن نادي القوة الجوية، اليوم الاثنين، من التغلب على نادي الصناعة ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الممتاز ليواصل مطاردة المتصدر نادي الشرطة.
وشهد ملعب الصناعة مباراة الفريقين والتي انتهب بفوز الصقور بهدفين دون رد سجلهما كل من حسين جبار (42) و محمد قاسم (45+2).

وبهذا الفوز قلص الجوية الفارق مع المتصدر الشرطة الى نقطة واحدة برصيد 72 نقطة بالمركز الثاني فيما بات نادي الصناعة في المركز ما قبل الاخير برصيد 27 نقطة ومهددا بالهبوط الى دوري الدرجة الأولى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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