انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة تتحدث عن الأسبوع الأشد حراً على الإطلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في بيان إن "العالم شهد للتو الأسبوع الأشد حرا على الإطلاق، وفق بيانات أولية"، بعدما تسبب تغير المناخ والمراحل الأولى من ظاهرة "إل نينيو" في أن يكون شهر حزيران الماضي، الأشد حرا على الإطلاق.وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قد أكد أن تغير المناخ سيؤدي إلى زيادة كبيرة في "الظواهر الجوية المتطرفة" في عام 2023.

ويذكر أن "إل نينيو" عبارة عن دورة طقس دورية يدفع فيها الهواء الدافئ بعيدا عن المناطق الاستوائية في المحيط الهادئ، ما يؤدي إلى تأثيرات بعيدة المدى على درجة الحرارة وهطول الأمطار في جميع أنحاء العالم.