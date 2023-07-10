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الزوراء يتجاوز الحدود في الدوري الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-461213-638246056338304882.jpg

2023-07-10 | 18:20

الزوراء يتجاوز الحدود في الدوري الممتاز

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تمكن فريق الزوراء، اليوم الاثنين، من الفوز على نظيره الحدود في دوري الكرة الممتاز.

وسجل للزوراء علي صادق في الدقيقة 51 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي.

 

وبهذا الفوز يرفع الزوراء رصيده الى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الحدود في المركز 13 برصيد 46 نقطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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