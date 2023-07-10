الزوراء يتجاوز الحدود في الدوري الممتاز

تمكن فريق الزوراء، اليوم الاثنين، من الفوز على نظيره الحدود في دوري الكرة الممتاز.

وسجل للزوراء علي صادق في الدقيقة 51 من المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي. وبهذا الفوز يرفع الزوراء رصيده الى 64 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي الحدود في المركز 13 برصيد 46 نقطة.