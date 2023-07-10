انت الان تتابع خبر الكمارك تعلن ضبط 37 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن العكيلي بتكثيف كافة الجهود من قبل اقسام التحري و مكافحة التهريب في المديريات الكمركية ، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية اليوم، بضبط ( ٣٧ ) شاحنة مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".و اشارت إلى انه "من خلال تنفيذ الواجب المكلف لقسم التحري و مكافحة التهريب عند مداخل محافظة نينوى تم ضبط الشاحنات المخالفة المحملة ( ادوية بشرية و مستلزمات طبية و الواح بلاستك و صابون و دراجات هوائية و ملابس و صحيات و معاجين حرارية و انابيب حديد و عصير و مقاطع بلاستك و اجهزة متنوعة و اعلاف و أدوات احتياطية و نايلون و اجزاء معامل و اطارات سيارات ) و مواد مختلفة أخرى".

واكدت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك ، و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

