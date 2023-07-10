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الكمارك تعلن ضبط 37 شاحنة مخالفة في المنطقة الشمالية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة، ورد لـ الخليج 365، أنه "تنفيذاً لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للكمارك حسن العكيلي بتكثيف كافة الجهود من قبل اقسام التحري و مكافحة التهريب في المديريات الكمركية ، تمكن قسم التحري و مكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الشمالية اليوم، بضبط ( ٣٧ ) شاحنة مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".

و اشارت إلى انه "من خلال تنفيذ الواجب المكلف لقسم التحري و مكافحة التهريب عند مداخل محافظة نينوى تم ضبط الشاحنات المخالفة المحملة ( ادوية بشرية و مستلزمات طبية و الواح بلاستك و صابون و دراجات هوائية و ملابس و صحيات و معاجين حرارية و انابيب حديد و عصير و مقاطع بلاستك و اجهزة متنوعة و اعلاف و أدوات احتياطية و نايلون و اجزاء معامل و اطارات سيارات ) و مواد مختلفة أخرى".

واكدت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك ، و تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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