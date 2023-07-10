انت الان تتابع خبر موقف أمريكي جديد يخص انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن "الولايات المتحدة تدعم دائما تطلعات تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتواصل القيام بذلك، ويبقى تركيزها على السويد للانضمام إلى الناتو".

وأضاف أن "انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يظل موضوع مناقشات بين أنقرة وبروكسل".



ودعا الرئيس التركي، في تصريح اليوم الاثنين، حلف "الناتو" إلى إيلاء الأولوية لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، قبل الحديث عن عضوية السويد في "الناتو".

وقال أردوغان إن "انضمام السويد إلى الحلف سيصبح ممكنا بعد انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

يذكر أن تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، حيث كانت كرواتيا آخر دولة تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، في عملية استمرت عشر سنوات.