انطلاق أعمال الدورة الـ 12 لدول مجموعة الساحل الخمس بنواكشواط

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أعمال الدورة الثانية عشر لمجلس الوزراء دول مجموعة الساحل الخمس، بالعاصمة الموريتانية نواكشواط، اليوم الاثنين، المنعقد علي هامش الجمعية العامة الرابعة لتحالف الساحل.

وحضر الافتتاح، رابيو عبدو، وزير التخطيط النيجيرى، ووزير التوقعات الاقتصادية والشراكة الدولية التشادية موسى بتراكى، ووزير الإسكان والإصلاح العقارى في بوركينا فاسو ميكايل سيدى بى، والأمين اتنفيذى للجنة التنفيذية لمجموعة الدول أيام أريك.

قال عبد السلام ولد محمد صالح، وزير الأقتصاد والتنمية المستدام ورئيس مجلس وزراء مجموعة دول الساحل الخمس، إن أجندة أعمال الاجتماع يشكل أهمية قصوى في سبيل تفعيل المنظمة.

وأوضح ولد، أن أهداف الاجتماع التباحث والمصادقة علي الاستراتيجية الجديدة، لتنمية وأمن مجموعة دول الساحل الخمس للفترة ما بين 2023-2033، مشيرًا إلي أن ستتمثل بوصلة توجه أعمال المجموعة ومبادرتها الهادفة لبلورة رؤية مشتركة تضمن السلام والازدهار للمنطقة خلال السنوات القادمة.

أكد أن رؤية المجموعة، التركيز علي ثلاث تحديات، أبزرها تحسين المجال المؤسسى لتدخلات مجموعة دول الساحل الخمس، ودعم جهود التنمية في ظل حالة الهشاشة الأمنية وتزايد حالات الطوارئ الإنسانية، وتكييف المنطقة في مجال مواجهة انعدام الأمن.

وقال ولد محمد صالح، إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف في أفق العقد القادم تحسين شروط الأمن والتنمية المستدامة لساكنة فضاء مجموعة دول الساحل الخمس.

وأردف أن الاجتماع يتناول البحث والمصادقة على الشروط المرجعية لاكتتاب مكتب يكلف بإجراء التدقيق التنظيمي للأمانة التنفيذية لمجموعة دول الساحل الخمس، مشيرا إلى أن هذا التدقيق يعتبر ضروريا لتعزيز فعالية وشفافية ومسؤولية المجموعة كهيئة إقليمية.

وأكد الوزير إن القرارات التي تتخذها المجموعة تتماشى تماما مع سياسة تفعيل المنظمة التي يريدها قادة المجموعة.