روسيا تُبدي استعدادها لتلبية احتياجات الشركاء العرب من الحبوب

ياسر رشاد - القاهرة - أبدت "موسكو" استعدادها لتلبية الاحتياجات الإضافية للشركاء العرب من الحبوب، حسبما أفاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مُؤكدًا أن لا عقبات أمام ذلك.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين، قال لافروف في مؤتمرصحفي في موسكو، عقب الجولة السادسة من الحوار الاستراتيجي "روسيا - مجلس التعاون لدول الخليج العربي" على مستوى وزراء الخارجية: "نبيع الحبوب كما بعناها سابقا. نفي بجميع التزاماتنا دون استثناء. نحن مستعدون لتلبية جميع الاحتياجات بما في ذلك الاحتياجات الإضافية لشركائنا العرب، ولا توجد أي عقبات أمام ذلك".

اتفاق الحبوب:

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن جهود الأمم المتحدة لتنفيذ الجزء الروسي من "اتفاق الحبوب" الموقع في اسطنبول، لم تسفر عن أي نتائج.

وأضاف قائلاً "أما بالنسبة للجزء الروسي من هذه الحزمة (صفقة الحبوب)، فلم يتم تنفيذه على الإطلاق في أي من نقاطها. لقد سمعنا منذ عدة أشهر من ممثلي الأمانة العامة للأمم المتحدة أن الأمين العام ونوابه الذين صدرت لهم تعليمات بالتعامل مع هذا الأمر، يبذلون جهودا لا تصدق. لم تؤد هذه الجهود التي لا تصدق إلى أي نتيجة على الإطلاق".

من ناحية أخرى، أشاد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعدم خضوع الكويت لمحاولات الغرب عرض الصراع الأوكراني على أنه كارثة عالمية، وأعرب عن تقدير روسيا لموقفها المتوازن والمسؤول.

وقال لافروف، اليوم الاثنين، في مستهل مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي، سالم عبدالله الجابر الصباح، إن "الغرب يحاول باستمرار طرح مشكلة أوكرانيا للمناقشة، حيث يوضح أنه من المفترض أن يلحقوا هزيمة بروسيا، لأن هذا سيحدد أي دولة ستهيمن على العالم في المستقبل. نحن نحترم الموقف المتوازن والمسؤول للكويت تجاه محاولات تقديم الوضع على أنه كارثة على نطاق عالمي، بالمقارنة مع أي مشاكل أخرى يمكن أن تكون مهمة. أعتقد أن هذا غير عادل فيما يتعلق بمشاكل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي كانت قائمة منذ عقود، مثل الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية، والعراق وليبيا وسوريا".

ولفت لافروف إلى حقيقة أن الغرب يحاول التغاضي عن عدد كبير من القضايا، حيث عزا هذا لأسباب لا علاقة لها بمشكلات الشرق الأوسط، لكن روسيا لا تريد أن تنساها.