موعد وصول زيلينسكي إلى ليتوانيا للمشاركة في قمة الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - يُشارك الرئيس الأوكراني، "فلاديمير زيلينسكي"، في قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" المُقبلة في مدينة فيلينوس يومي الـ 11 و12 من الشهر الجاري، حسبما أفادت صحيفة "بلومبيرج".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الاثنين، نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن زيلينسكي سيصل يوم الأربعاء المقبل إلى ليتوانيا للمشاركة في القمة، مشيرة إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية رفض التعليق على صحة هذه المعلومات.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق، نقلا عن أمين عام حلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أنه لا يمكن تأكيد مشاركة زيلينسكي في قمة الحلف المقبلة في فيلنيوس.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن واشنطن لا ترى وحدة في الناتو فيما يتعلق بدعوة أوكرانيا للانضمام إلى الحلف في الوقت الراهن.

أوكرانيا لن تُصبح عضوًا في الناتو خلال قمة فيلنيوس المُقبلة:

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، إن أوكرانيا لن تُصبح عضوًا في الناتو خلال قمة فيلنيوس المُقبلة.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، أن آمال الأوساط الأوكرانية المنتظرة من قمة حلف الناتو المرتقبة في فيلنيوس لن تكون مرضية.

وأشار بودانوف في مقابلة مع صحيفة "التايمز"، إلى أنه "من الصعب جدا بالنسبة لي الإشادة بقمة الناتو وإعطاؤها درجة تقييم عالية وذلك لسبب بسيط للغاية: لن تتحقق توقعاتنا".

ولفت بودانوف إلى أنّه على دراية بمحتوى خطابات المشاركين في القمة، حيث يزعم أنه شاهد مسودات تلك الخطابات.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أعلنت في وقت سابق أن أوكرانيا بحاجة إلى إجراء إصلاحات من أجل الانضمام إلى الناتو، وكي تفي أيضا بمعايير حلف شمال الأطلسي.

كما أنه في 16 يونيو الفائت، أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف بدأ في إنشاء مجلس أوكرانيا - الناتو، حيث تكون فيه كييف على قدم المساواة مع بقية أعضاء الحلف.

وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، إن كييف ستتحصل على سفن مضادة للألغام من هولندا قريبا.

وأضاف ريزنيكوف في تصريح تلفزيوني أن لدى قوات نظام كييف "سفنا مضادة للألغام بالفعل. توجد سفينتان مضادتان للألغام في بريطانيا تحت الأعلام الأوكرانية، ومع أطقم أوكرانية. وسرعان ما سنتلقى أخرى من الحكومة الهولندية، لتبقى الغواصات".