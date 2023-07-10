الرئيس الأمريكي يصل إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة الناتو

ياسر رشاد - القاهرة - وصل الرئيس الأمريكي،"جوزيف روبينيت بايدن"، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي تُركز على الدعم العسكري لأوكرانيا.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الاثنين، حطت الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عصرًا في المطار الدولي للعاصمة الليتوانية قادمة من لندن، حيث التقى بايدن في وقت سابق، الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في الناتو، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه.

وكشف بايدن أنه تحدث إلى زيلينسكي مطولا حول هذه القضية، حيث قال إنه أخبره بأن الولايات المتحدة ستواصل توفير الأسلحة لأوكرانيا، مؤكدا: "أعتقد أنه يتعين علينا وضع مسار عقلاني لأوكرانيا كي تكون مؤهلة للانضمام إلى حلف الناتو".

العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد:

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استقبل يوم الأربعاء رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، لإعادة تأكيد العلاقات القوية بين الولايات المتحدة والسويد.

ويزور رئيس الحكومية السويدية واشنطن قبل أسبوع من قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن وكريسترسون أكدا التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا وتنسيق الجهود عبر الأطلسي بشأن الصين.

وناقش بايدن ورئيس الوزراء السويدي الشراكة الدفاعية الثنائية، بما في ذلك التقدم نحو اتفاقية تعاون دفاعي جديدة بين الولايات المتحدة والسويد.

وأشاد الرئيس الأمريكي بدور السويد كمزود أمن إقليمي وشدد على التزامه بالترحيب بالسويد في الناتو في أقرب وقت ممكن.

وأعلن بايدن أنه يتطلع "بفارغ الصبر" لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، مؤكدا دعمه الكامل لعضويتها وفق فرانس برس.

وبالإضافة إلى ذلك، ناقش الرئيس بايدن ورئيس الوزراء السويدي الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ.

كما أكدا الالتزام بدعم النشر الآمن للبنية التحتية للاتصالات مع موردين موثوقين في بلدان محددة، بما في ذلك استخدام تقنيات آمنة ومفتوحة وقابلة للتشغيل البيني عند الحاجة.

كما التزما بتعميق الأبحاث المشتركة في مجال اتصالات 6G المتقدمة.