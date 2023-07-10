شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "التنسيقية" يزور المنوفية.. ويلتقي المحافظ وقيادات الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محافظة المنوفية، لمتابعة مشروعات المحافظة ومخططاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الزيارات الميدانية لمبادرة الأورام السرطانية التي أطلقتها منتديات التنسيقية.

والتقى وفد التنسيقية في بداية الجولة، باللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية لتعزيز التعاون المشترك بين التنسيقية والجهاز التنفيذي للمحافظة نحو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بحضور محمد موسى، عضو مجلس أمناء التنسيقية ونائب محافظ المنوفية.

واستعرض محافظ المنوفية جهود التنمية بكافة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات المتنوعة بنطاق المحافظة ونسب الإنجاز بها، فضلا عن التعرف على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024 وأبرز المشروعات المستهدف تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال اللقاء، أشاد محافظ المنوفية بالدور الرائد والمتميز لأعضاء التنسيقية كونهم نماذج مشرفة وأول منصة حوارية شبابية رائدة جمعت أطياف التيارات السياسية تحت مظلة واحدة لتجعل صوت الشباب مسموعا، وذلك في ظل حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الدفع بالشباب والقيادات الشبابية والنسائية وتدريبهم لتوليهم العديد من المناصب والمشاركة فى صنع اتخاذ القرار .

فيما أعرب وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن شكرهم وتقديرهم للجهود التى يبذلها المحافظ وكافة الأجهزة التنفيذية من العمل المتواصل لتحقيق تنمية مستدامة على أرض المنوفية.

كما زار وفد التنسيقية، جامعة المنوفية، والتقى بالدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس الجامعة، والدكتور صبحي شرف، نائب رئيس الجامعة، والدكتور ناصر عبد الباري، عميد كلية الطب، وعدد من قيادات الجامعة.

وعرض قيادات الجامعة، على وفد التنسيقية، مخطط مشروع إنشاء معهد قومي للأورام، على مساحة ٩٠٠ متر وبطاقة استيعابية تصل إلى ٤٠٠ سرير، بهدف دعم مستشفى الأورام، الموجودة في الجامعة منذ التسعينيات، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى ٩٠ سرير.

وقال الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس الجامعة، إنه يجرى سنويا تشخيص ٥٠٠٠ حالة مصابة بالأورام، تعمل مستشفى الجامعة على علاجها، مؤكدا أن إنشاء معهد جديد للأورام، سيساعد في دعم الخدمة الطبية.

وأوضح أن تكلفة الإنشاءات في المبنى المقترح، تصل إلى ما يقرب من ٧٠٠ مليون جنيه، على أن يجرى توفير المعدات والأجهزة الطبية بالجهود الذاتية.

وأكد وفد التنسيقية، على ضرورة دعم الكوادر الطبية، وتقديم الدعم العلمي والمعنوي والمادي، اللازم للأطباء.

وفي نهاية الجولة، تفقد وفد التنسيقية، مستشفى جامعة المنوفية، وتابع الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كلا من: النائبة سها سعيد أمين سر التنسيقية، والنائب أكمل نجاتي، عضوا مجلس الشيوخ، والدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب، والنائب محمد السباعي والنائب محمود ترك، عضوا مجلس الشيوخ، وجهاد سيف وإبراهيم رمضان وعمرو حسن وأحمد سعيد فهيم وإيهاب نبيل ومحمد غنيم ومحمد عبد الخالق غنيم وإبراهيم عبد النبي موسى وشادي الكردي ولطفي سالمان، أعضاء التنسيقية.